6
meneos
17
clics
Registradas explosiones en dos petroleros rusos en el mar Negro
Uno de los buques se ha «incendiado debido a un factor externo a 28 millas (unos 45 kilómetros)» de la costa turca
|
etiquetas
:
petroleros
,
explosionar
,
negro
,
sanciones
,
rusia
5
1
0
K
54
actualidad
5 comentarios
#1
calde
Han sido los rusos! Como el nordstream! Siempre son los rusos!
1
K
19
#4
Duke00
Por si acaso, iban rumbo a buscar petróleo a Rusia, por lo que iban vacíos.
Parece que uno de los petroleros ha ardido completamente, el otro tiene daños en el casco.
1
K
18
#2
Ysinembargosemueve
Lo que van perdiendo l8s ukronazis (la cacareada dignidad) en el campo de batalla logran "recuperarlo" con TERRORISMO civil.
1
K
18
#3
Setis
#2
Es lo que tienen las guerras. A veces te bombardean las guarderías, y a veces te bombardean los petroleros.
0
K
7
#5
Ysinembargosemueve
#3
Si, suelen hacerlo los ukronazis.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
