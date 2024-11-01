edición general
6 meneos
17 clics
Registradas explosiones en dos petroleros rusos en el mar Negro

Registradas explosiones en dos petroleros rusos en el mar Negro

Uno de los buques se ha «incendiado debido a un factor externo a 28 millas (unos 45 kilómetros)» de la costa turca

| etiquetas: petroleros , explosionar , negro , sanciones , rusia
5 1 0 K 54 actualidad
5 comentarios
5 1 0 K 54 actualidad
calde #1 calde
Han sido los rusos! Como el nordstream! Siempre son los rusos! :roll:
1 K 19
Duke00 #4 Duke00
Por si acaso, iban rumbo a buscar petróleo a Rusia, por lo que iban vacíos.

Parece que uno de los petroleros ha ardido completamente, el otro tiene daños en el casco.
1 K 18
Ysinembargosemueve #2 Ysinembargosemueve
Lo que van perdiendo l8s ukronazis (la cacareada dignidad) en el campo de batalla logran "recuperarlo" con TERRORISMO civil.
1 K 18
#3 Setis
#2 Es lo que tienen las guerras. A veces te bombardean las guarderías, y a veces te bombardean los petroleros.
0 K 7
Ysinembargosemueve #5 Ysinembargosemueve
#3 Si, suelen hacerlo los ukronazis.
0 K 11

menéame