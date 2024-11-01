Redes sociales: un experimento fallido que deberíamos haber clausurado hace años

A estas alturas deberíamos tenerlo ya muy claro: las redes sociales no son una promesa incumplida, sino un error histórico prolongado artificialmente por intereses económicos colosales. Ya no conectan personas, no informan mejor, no fortalecen la democracia ni aportan valor social alguno que no esté contaminado por vigilancia masiva, manipulación sistemática y un modelo de negocio basado en exprimir hasta el último resquicio de la condición humana. El juicio que se inició esta semana en Estados Unidos cuestionando el diseño adictivo...
| etiquetas: redes sociales , internet , opinión