Las redes sociales completan su giro a la derecha: "TikTok es decisivo"

Las redes sociales completan su giro a la derecha: “TikTok es decisivo”

La filial estadounidense de TikTok, controlada por empresarios cercanos a Trump, es la gran plataforma que faltaba por colocarse en la órbita de la Casa Blanca. La red social de mayor crecimiento en el mundo y la más popular entre los jóvenes, operará finalmente en EE UU bajo una empresa segregada de la matriz china, pero con una junta directiva controlada por la Casa Blanca, que ya ha expresado sus preferencias. “Lachlan y Rupert Murdoch probablemente estarán en el equipo (directivo)”, dijo Donald Trump en Fox News, una de las cadenas controla

La verdad es que es triste que la obsesión con TikTok no sea por lo adictivo que es, sino porque es la única red social en USA que no censura contenido de Gaza. A este paso los yankees van a vivir en una realidad alternativa que riéte de la censura china.
Atención, URGENTE!!

TikTok va a dar un giro de 360° hacia la derecha
como en el bunker en el 45, y nosotros malgastando el litio en baterias para los satisfayer
#2 si lo usas en el satisfayer no está mal gastado.
Aunque aun se podría pulir un poco más. Ahora estoy con la patente ,espero tener pronto en la calle el Satisfrayer. Menudas comidas tiene que hacer eso.
