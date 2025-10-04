Las redes sociales completan su giro a la derecha: “TikTok es decisivo”

La filial estadounidense de TikTok, controlada por empresarios cercanos a Trump, es la gran plataforma que faltaba por colocarse en la órbita de la Casa Blanca. La red social de mayor crecimiento en el mundo y la más popular entre los jóvenes, operará finalmente en EE UU bajo una empresa segregada de la matriz china, pero con una junta directiva controlada por la Casa Blanca, que ya ha expresado sus preferencias. “Lachlan y Rupert Murdoch probablemente estarán en el equipo (directivo)”, dijo Donald Trump en Fox News, una de las cadenas controla