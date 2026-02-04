Redes rusas de captación engañosa reclutan africanos para la guerra en Ucrania bajo falsas promesas de empleo

Una investigación de CNN ha documentado cómo un número cada vez mayor de africanos termina combatiendo para Rusia en Ucrania, tras ser atraídos por anuncios de empleos civiles y promesas de sueldos altos, primas por contratación e incluso la ciudadanía rusa. Los datos exactos de cuántos africanos han sido reclutados no están disponibles, pero testimonios y documentos verificados por la cadena estadounidense revelan una red de captación que abarca países como Kenia, Ghana, Nigeria y Uganda.
| etiquetas: rusia , guerra , ucrania , áfrica , internacional
