edición general
12 meneos
18 clics
Redes rusas de captación engañosa reclutan africanos para la guerra en Ucrania bajo falsas promesas de empleo

Redes rusas de captación engañosa reclutan africanos para la guerra en Ucrania bajo falsas promesas de empleo

Una investigación de CNN ha documentado cómo un número cada vez mayor de africanos termina combatiendo para Rusia en Ucrania, tras ser atraídos por anuncios de empleos civiles y promesas de sueldos altos, primas por contratación e incluso la ciudadanía rusa. Los datos exactos de cuántos africanos han sido reclutados no están disponibles, pero testimonios y documentos verificados por la cadena estadounidense revelan una red de captación que abarca países como Kenia, Ghana, Nigeria y Uganda.

| etiquetas: rusia , guerra , ucrania , áfrica , internacional
11 1 5 K 88 actualidad
10 comentarios
11 1 5 K 88 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Estais pesadicos con la propaganda... Estoy esperando la investigación de la CNN sobre el reclutamiento de insurgentes all over the world para preparar revpluciones de colores super chachidemocráticas, incluidos muy muy a menudo cortacabezas y demás.
LinternaGorri #1 LinternaGorri
Estais pesadicos con la propaganda... Estoy esperando la investigación de la CNN sobre el reclutamiento de insurgentes all over the world para preparar revpluciones de colores super chachidemocráticas, incluidos muy muy a menudo cortacabezas y demás.
6 K 99
Pertinax #3 Pertinax
#1 AY PAVEL PAVEL. CÓMO TE HAN PILLAO, PAVEL.
3 K 31
LinternaGorri #7 LinternaGorri
#3 te patina un poco. Madura.
#5 si te sientes mejor, insulta, supongo que mucho más no se te podrá pedir: argumentos y esas cosas.
1 K 14
desastrecolosal #9 desastrecolosal
#7 si te sientes identificado con mi comentario no es mi problema, es el tuyo. Y sobre lo de argumentar... naaaa yo voy estilo CUP y ANTIFA, no se argumenta con los que justifican a fascistas como Putin. Es mas, son peores aun los que con sus ideas infantiloides, anti-otanista, antisistema, antioccidente se creen que hacen bien justificandolo.
0 K 6
desastrecolosal #5 desastrecolosal
#2 Ahora los que votan bulo a esto tendran que cancelar su suscripcion a eldiario.es

Cuanta malda la tuya!



#1 Para propaganda la de los #kamaradas_tontovich que pululan a sus anchas por aquí.
0 K 6
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#1 Quitaron de en medio a tu amado dictador de mierda y no lo has superado aun
Se nota mucho
0 K 7
#2 concentrado
La investigación no sólo es de la CNN, también del grupo INPACT, tal y como se recoge en El DIario: www.eldiario.es/internacional/kremlin-capta-jovenes-africanos-paises-u. Pero bueno, no voy a ser yo el que estropee una ideología con una posible realidad.
2 K 36
LinternaGorri #4 LinternaGorri
#2 mira, en usa se hace lo que este artículo cuenta? De entrada, suena a proyección. Que los rusos están en guerra, pues son unos hdlgp. Que los estados unidos y vuestros medios llevan dos días dando la brasa con el tema con investigaciones super mega chupi independientes (he ahí la clave, es la cnn independiente o atiende a intereses proyankis?) que buscan enternecernos con historias de pobres africanos tonticos que fáciles son de engañar+rusos malos cuanto mienten, suena a combo racista rusófobo que apesta.
2 K 34
#6 concentrado
#4 Esta historia cuenta lo que cuenta. ¿Qué EEUU u otras grandes potencias hacen lo mismo en sus áreas de influencias? Es posible, pero eso ni da ni quita veracidad a la información. A mí me parece grave y creíble, por eso la meneo.
0 K 20
IkkiFenix #10 IkkiFenix *
En Ucrania directamente engañan a todos los extranjeros, prometen 3500 euros y luego no les pagan, dándoles las misiones más arriesgadas o suicidas:

youtu.be/De__M-OCj-E?t=1685

Confirman el nazismo en el ejército ucraniano:

youtu.be/De__M-OCj-E?t=3697
0 K 13

menéame