Red Hat Enterprise Linux llega a la nube soberana europea de AWS para reforzar la autonomía tecnológica en España

Red Hat Enterprise Linux ya está disponible en la nube soberana europea de AWS, permitiendo a sectores regulados en España migrar cargas críticas con control legal.

#4 Suleiman
Red Hay, esa empresa Israelí....
vvjacobo #2 vvjacobo
Y aws es de amazon...
joffer #3 joffer
#1 y #2 me he quedado igual que ustedes. Pero es que tiene más chicha.

¿Qué significa nube soberana?
Datos alojados físicamente en la UE (o en España)
Control de acceso y operaciones desde Europa
Cumplimiento de normativas europeas (GDPR, ENS, etc.)
Limitaciones sobre acceso extraterritorial (al menos contractuales y técnicas)

Pero sabemos que:
El control último sigue en manos de empresas estadounidenses
El Cloud Act sigue se sigue aplicando

En resumen, cumplen con la norma pero los datos no son soberanos.
#1 albx
Bueno, RedHat es propiedad de IBM.
barcelonauta #5 barcelonauta
El lobo (yanki) cuidando de las gallinas (europeas).
