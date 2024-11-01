·
4
meneos
28
clics
Red Hat Enterprise Linux llega a la nube soberana europea de AWS para reforzar la autonomía tecnológica en España
Red Hat Enterprise Linux ya está disponible en la nube soberana europea de AWS, permitiendo a sectores regulados en España migrar cargas críticas con control legal.
red hat enterprise linux
,
nube
,
aws
tecnología
5 comentarios
tecnología
#4
Suleiman
Red Hay, esa empresa Israelí....
0
K
13
#2
vvjacobo
Y aws es de amazon...
0
K
11
#3
joffer
#1
y
#2
me he quedado igual que ustedes. Pero es que tiene más chicha.
¿Qué significa nube soberana?
Datos alojados físicamente en la UE (o en España)
Control de acceso y operaciones desde Europa
Cumplimiento de normativas europeas (GDPR, ENS, etc.)
Limitaciones sobre acceso extraterritorial (al menos contractuales y técnicas)
Pero sabemos que:
El control último sigue en manos de empresas estadounidenses
El Cloud Act sigue se sigue aplicando
En resumen, cumplen con la norma pero los datos no son soberanos.
0
K
11
#1
albx
Bueno, RedHat es propiedad de IBM.
0
K
9
#5
barcelonauta
El lobo (yanki) cuidando de las gallinas (europeas).
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
