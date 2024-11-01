De red global a app prohibida: la investigación europea que puede borrar X de los móviles

X se enfrenta a acusaciones graves de pornografía infantil, desinformación y delitos de odio. Podría acabar fuera de territorio europeo. Aunque Europa no ha activado el bloqueo, el precedente de Brasil demuestra que Apple y Google ejecutan las órdenes judiciales al instante
| etiquetas: x , investigación , prohibición , apple , google , apps
Pero no pasa nada porque el malvado Musk insulto a nuestro querido presidente y eso se merece lo peor.
Que hay que entrar con el DNI en la boca en internet? Sin problema, es por nuestra seguridad y no por el control estatal.
Pero como todo esto lo propone el presidente más guapo el rojelio medio está feliz.
Yo no estoy por prohibir nada...cada uno es libre de informarse donde quiera...pero si permiten hechos delictivos en su red social habiendo sido advertido que apechugue con las consecuencias.