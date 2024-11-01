edición general
De red global a app prohibida: la investigación europea que puede borrar X de los móviles

De red global a app prohibida: la investigación europea que puede borrar X de los móviles

X se enfrenta a acusaciones graves de pornografía infantil, desinformación y delitos de odio. Podría acabar fuera de territorio europeo. Aunque Europa no ha activado el bloqueo, el precedente de Brasil demuestra que Apple y Google ejecutan las órdenes judiciales al instante

Ovlak #7 Ovlak *
#6 Ahora que ya has soltado el argumentario... De la noticia, ¿algo que comentar?
Elbaronrojo #13 Elbaronrojo
Pues algún ministro lo pasará mal sin esa aplicación.
Forni #8 Forni
#5 No, en mi casa tampoco razonas, a duras penas lees.
UsuarioXY #9 UsuarioXY
#8 pero tú tienes casa? La de tus padres no es tuya aún.
Forni #11 Forni *
Bueno lo has puesto tu solito sobre la mesa, pero sí, en mi historial hablo de ella, quizá deberías cuidarte de saber con quién hablas antes de soltar lo primero que se te pase de la cabeza. Yo a fin de cuentas si he procurado referirme a tus expresiones, de forma ácida, sin duda, pero no errada. Solo espero que tengas mudas si pretendes seguir por este camino.
Forni #12 Forni *
#11 Pues no, a #_9 no le quedaban mudas.
#10 bibubibu
Buenas noticias, a tomar por el orto esa mierda de sitio. Que se la coman los usanos y sus gilipollas.
0 K 7
UsuarioXY #1 UsuarioXY
Se llama censura, ya lo vimos cuando comenzó la guerra en Ucrania y como no pasó nada pues ahora siguen.

Pero no pasa nada porque el malvado Musk insulto a nuestro querido presidente y eso se merece lo peor.

Que hay que entrar con el DNI en la boca en internet? Sin problema, es por nuestra seguridad y no por el control estatal.

Pero como todo esto lo propone el presidente más guapo el rojelio medio está feliz.
wata #2 wata
#1 Y ahora pon lo mismo de todos los presidentes/as del resto de países que dicen lo mismo que el guapo.
Yo no estoy por prohibir nada...cada uno es libre de informarse donde quiera...pero si permiten hechos delictivos en su red social habiendo sido advertido que apechugue con las consecuencias.
Ovlak #3 Ovlak *
#1 Están hablando del registro en la sede de X ordenado ayer por la fiscalía de París en base a un presunto quebrantamiento de la DSA aprobada por Europa, pero tú a tu rollo. Que la realidad no tape tus ganas de montarte tu película y atacar al gobierno.
UsuarioXY #6 UsuarioXY
#3 lo de la identificación en redes también es una película, de miedo.
Forni #4 Forni
#1 Ahora prueba a razonar todo eso sin cagarte encima.
UsuarioXY #5 UsuarioXY
#4 en tu casa suelo ir a eso.
