Red Eléctrica rastreará todas las instalaciones de autoconsumo para monitorizar su impacto en la red

La proliferación de pequeñas plantas de baja potencia no permite a día de hoy disponer de un registro completo y detallado de esta realidad. Por ello, Red Eléctrica ha desarrollado una plataforma para recabar información de todas las instalaciones de autoconsumo de pequeño y mediano tamaño. El real decreto promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica establece que Red Eléctrica deberá crear un panel representativo de autoconsumidores de todo el país con el fin de monitorizar en tiempo real la existencia y actividad de esta realidad.
