Red Eléctrica espera poder activar que las renovables controlen la tensión a partir del primer trimestre de 2026

REE espera que las energías renovables puedan comenzar a controlar la tensión del sistema eléctrico español a partir del primer trimestre de 2026, cuando entre en vigor el nuevo Procedimiento de Operación 7.4, recientemente aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). “A lo largo de este mismo mes se van a empezar a hacer pruebas para la habilitación de instalaciones". Hasta la plena generalización del P.O. 7.4, REE mantendrá una serie de medidas transitorias para asegurar la estabilidad del sistema.
La instalación de inercia híbrida y sincrona sintética va por otro camino y es sólo para la eolica y fotovoltaica, el resto de renovables no lo necesitan, son síncronas.
#2 No esperes que baje mucho porque el nuevo procedimiento no es obligatorio, es voluntario y será retribuido, así aparece en la propuesta de la CNMC.
Lo que sí es que podrá entrar más renovable asincrona, eólica y fotovoltaica, pero la regulación hay que pagarla