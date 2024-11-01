Red Eléctrica espera poder activar que las renovables controlen la tensión a partir del primer trimestre de 2026

REE espera que las energías renovables puedan comenzar a controlar la tensión del sistema eléctrico español a partir del primer trimestre de 2026, cuando entre en vigor el nuevo Procedimiento de Operación 7.4, recientemente aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). “A lo largo de este mismo mes se van a empezar a hacer pruebas para la habilitación de instalaciones". Hasta la plena generalización del P.O. 7.4, REE mantendrá una serie de medidas transitorias para asegurar la estabilidad del sistema.