Recuperan un casco de oro de 2.500 años de antigüedad, más de un año después de haber sido robado de un museo holandés [Eng]  

Las autoridades holandesas mostraron un casco de oro de valor incalculable, de 2.500 años de antigüedad, recuperado de Rumania, que fue robado el año pasado durante un audaz atraco en los Países Bajos. La fiscalía holandesa presentó el casco de oro de Cotofenesti, del siglo V a. C., y dos de los tres brazaletes de oro robados en enero de 2025. El robo y la búsqueda de los artefactos dacios han mantenido en vilo a los Países Bajos y son noticia de primera plana con regularidad