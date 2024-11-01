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Recuperan un casco de oro de 2.500 años de antigüedad, más de un año después de haber sido robado de un museo holandés [Eng]

Recuperan un casco de oro de 2.500 años de antigüedad, más de un año después de haber sido robado de un museo holandés [Eng]  

Las autoridades holandesas mostraron un casco de oro de valor incalculable, de 2.500 años de antigüedad, recuperado de Rumania, que fue robado el año pasado durante un audaz atraco en los Países Bajos. La fiscalía holandesa presentó el casco de oro de Cotofenesti, del siglo V a. C., y dos de los tres brazaletes de oro robados en enero de 2025. El robo y la búsqueda de los artefactos dacios han mantenido en vilo a los Países Bajos y son noticia de primera plana con regularidad

| etiquetas: casco , oro , robo , casco cotofenesti , países bajos
7 2 0 K 129 ArteyMercado
8 comentarios
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#3 laruladelnorte
Tres días después, la policía neerlandesa había arrestado a los ladrones, pero estos se negaban a entregar las piezas. Dado que es muy difícil vender —incluso en el mercado negro— objetos tan fáciles de identificar, el temor de las autoridades era que el casco y los brazaletes fueran fundidos para aprovechar el oro.

Hubiera sido un despropósito fundir algo tan hermoso,menos mal que lo han podido recuperar y solo tiene una abolladura.
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Sabaoth #5 Sabaoth *
#3 Eso pasó con el tesoro de Childerico, rey visigodo. Encontrado en Tournai, actual Bélgica, y robado de París durante la revolución francesa. La coraza de oro con su nombre y todas las abejas de oro de su tumba. Todo fundido :-/
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#6 laruladelnorte
#5 Menuda pérdida... :clap:
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Sabaoth #8 Sabaoth
#5 Me corrijo. No era visigodo, era merovingio. Me pasé una hora buscando las piezas de las que hablaba por todos sitios hasta que encontré el texto que explicaba su desaparición de la biblioteca nacional la noche que se declaró la revolución. Me llevé un buen chasco.
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Sabaoth #4 Sabaoth
Dacios.
En realidad, fueron los holandeses los que se lo “agenciaron” de Rumania, si bien no es la manera correcta de recuperar las piezas.
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Glidingdemon #7 Glidingdemon
#4 eso mismo iba a decir yo. Si son dacios deberían de estar en Rumania
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Moderdonia #2 Moderdonia
–Aquí tienes el mono, el calzado y los guantes.
–¿Casco me das?
–Y tú a mí, pero me callo.
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MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Menos mal, era retornable. :-D
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menéame