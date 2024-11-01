Reculada del diputado de Vox ante el rechazo por su ironía sobre deportar a Driouech: pide disculpas al pleno

Incluso Vox ha pensado que se había superado una línea roja. El diputado de Vox Alberto Tarradas ha tenido que hacerse atrás y pedir disculpas públicamente a la diputada Najat Driouech y al pleno por haberla señalado en la sesión de la mañana asegurando que no la deportarían “de momento”. La intervención de Tarradas ha provocado una respuesta indignada en la cámara catalana. Relacionada.: www.meneame.net/m/politica/vox-enciende-pleno-amenazando-diputada-naja
Ni de coña. Pide disculpas porque es un puto cobarde (como todo derechuzo) y no quiere problemas disciplinarios en la cámara. Pero su objetivo está cumplido, la escoria infecta que vota a esos hijos de puta ha recibido el mensaje y, no sólo lo apoya sin fisuras, sino que ahora verán a este montón de mierda como una víctima de la corrección política y la dictadura woke que acosa a los que piensan diferente (léase "mal") y dicen las verdades (léase "bulos") que otros callan.