La recogida selectiva se estanca y obliga a rediseñar la gestión de los residuos municipales

Revertir la situación exige implantar nuevos sistemas de recogida eficiente (puerta a puerta, contenedores inteligentes, adaptación de las tasas...), ya que los sistemas de contenedores abiertos en las calles “han llegado al máximo de su efectividad”. El Área Metropolitana de Barcelona redefine los sistemas de tratamientos con una apuesta por reconvertir los ecoparques en 'fábricas' de fertilizantes y abonos.