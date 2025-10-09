edición general
La recogida selectiva se estanca y obliga a rediseñar la gestión de los residuos municipales

Revertir la situación exige implantar nuevos sistemas de recogida eficiente (puerta a puerta, contenedores inteligentes, adaptación de las tasas...), ya que los sistemas de contenedores abiertos en las calles “han llegado al máximo de su efectividad”. El Área Metropolitana de Barcelona redefine los sistemas de tratamientos con una apuesta por reconvertir los ecoparques en 'fábricas' de fertilizantes y abonos.

#2 amusgada
en mi ciudad hay recogida puerta a puerta hace más de 20 años (y el poner y quitar los cubos de madrugada lo pagan las comunidades de vecinos). Tenemos las peores cifras de reciclaje de las 3 principales ciudades de la provincia que usan contenedores con tarjeta ciudadana.
Fridita #3 Fridita *
Mucha gente sin civismo. Que multen más.
#1 minossabe
No se podía saber...
Que prueben el método "basurero se presenta en casa pistola en mano"
Gry #4 Gry
Se deberán construir dos grandes centros (en la zona de Besòs y el Llobregat) para fomentar el intercambio y la reparación objetos y artícilos reaprovechables (muebles, electrodomésticos y demás...).

Eso parece una buena idea, da rabia tirar cosas que te estorban pero que están bien.
