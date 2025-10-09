La recogida selectiva se estanca y obliga a rediseñar la gestión de los residuos municipales

Revertir la situación exige implantar nuevos sistemas de recogida eficiente (puerta a puerta, contenedores inteligentes, adaptación de las tasas...), ya que los sistemas de contenedores abiertos en las calles “han llegado al máximo de su efectividad”. El Área Metropolitana de Barcelona redefine los sistemas de tratamientos con una apuesta por reconvertir los ecoparques en 'fábricas' de fertilizantes y abonos.
Que prueben el método "basurero se presenta en casa pistola en mano"
Eso parece una buena idea, da rabia tirar cosas que te estorban pero que están bien.