El rechazo de Zohran Mamdani a acudir a la Gala Met es un desprecio histórico a Anna Wintour

Pocas personas se atreven a decirle “no” a Anna Wintour. Zohran Mamdani es una de ellas. El alcalde de Nueva York, socialista y musulmán, ha rechazado la invitación para acudir a la Gala Met, que se celebrará el próximo cuatro de mayo y ponía sobre la mesa uno de los desprecios más grandes que se recuerdan a la mujer más poderosa de la moda. “Prefiero estar centrado en que la ciudad más cara de Estados Unidos sea más asequible para sus ciudadanos”, ha explicado Mamdani, zanjando el tema sin dar muchas más explicaciones. Algunos medios han...