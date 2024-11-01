edición general
2 meneos
7 clics
La rebelión interna impulsa a los antisemitas de Vox

La rebelión interna impulsa a los antisemitas de Vox

El clan de Ortega Smith utiliza los excesos del gobierno de Netanyahu para cargar contra Abascal

| etiquetas: clan , extrema derecha , vox , abascal , ortega smith , israel , antisionsimo
2 0 0 K 29 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 29 actualidad
Aokromes #1 Aokromes
nazis vs mas nazis fight.
0 K 10

menéame