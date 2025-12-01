edición general
4 meneos
87 clics

La rebeldía de Cecilio G., el trapero que hablaba con demonios: "Si esto es el infierno, voy a repetir. Estoy condenado"

El artista de Barcelona disfruta del tercer grado de una condena a dos años de cárcel en la prisión de Brians. La detención, cuando fue a renovar el DNI, frenó una vida radical. "Mi mayor guerra es ser yo. Me daba igual morir. Me movía por el inframundo"

| etiquetas: cecilio g. , dni , barcelona , infierno , condenado , demonios , música
3 1 2 K 24 cultura
5 comentarios
3 1 2 K 24 cultura
Kmisetas #1 Kmisetas
Cecilio G diciendo que “si esto es el infierno, repite” y su tropa asentando con la cabeza como si hubieran descubierto la física cuántica. Gente que se cree única por ir de “malditos”, pero luego los detienen por ir a renovar el DNI. Rebelión nivel trámite administrativo.
2 K 27
#4 Khanbaliq
#1 Rebelde ma non troppo
1 K 14
alcama #2 alcama
Gentuza
1 K 16
#3 Kikoncito
Lo vi en la resistencia un día, canta menos que un grillo mojao.
0 K 7
frg #5 frg *
#3 Comenta lo mismo en la "entrevista":

Paso de la música. La dejamos para profesionales. Rosalía y toda esa gente.
Me siento como un músico del metro, como un mendigo: lo hago por placer. Cuánto daño ha hecho el género urbano», lamenta.
0 K 11

menéame