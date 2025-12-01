La rebeldía de Cecilio G., el trapero que hablaba con demonios: "Si esto es el infierno, voy a repetir. Estoy condenado"

El artista de Barcelona disfruta del tercer grado de una condena a dos años de cárcel en la prisión de Brians. La detención, cuando fue a renovar el DNI, frenó una vida radical. "Mi mayor guerra es ser yo. Me daba igual morir. Me movía por el inframundo"
Paso de la música. La dejamos para profesionales. Rosalía y toda esa gente.
Me siento como un músico del metro, como un mendigo: lo hago por placer. Cuánto daño ha hecho el género urbano», lamenta.