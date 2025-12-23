Venezuela. Reanudan las excarcelaciones de personas arbitrariamente detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario anunció la excarcelación de 99 personas que permanecían privadas de libertad por su presunta participación en hechos de violencia... que no podía haber una “Navidad plena” en Venezuela mientras existan presos políticos. Sostuvo que la libertad de su esposo y de todas las personas detenidas por razones políticas no debe ser utilizada como ficha de negociación, sino asumida como un punto departida para el reencuentro nacional... Web del Partido Comunista de Venezuela.