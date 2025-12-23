edición general
7 meneos
23 clics
Venezuela. Reanudan las excarcelaciones de personas arbitrariamente detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024

Venezuela. Reanudan las excarcelaciones de personas arbitrariamente detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario anunció la excarcelación de 99 personas que permanecían privadas de libertad por su presunta participación en hechos de violencia... que no podía haber una “Navidad plena” en Venezuela mientras existan presos políticos. Sostuvo que la libertad de su esposo y de todas las personas detenidas por razones políticas no debe ser utilizada como ficha de negociación, sino asumida como un punto departida para el reencuentro nacional... Web del Partido Comunista de Venezuela.

| etiquetas: venezuela , excarcelaciones , presos políticos , maduro , pcv
6 1 1 K 63 politica
10 comentarios
6 1 1 K 63 politica
TooBased #4 TooBased *
Raro que se te "olvidara" enviar la anterior publicación contra el intervencionismo de Trump:
prensapcv.wordpress.com/2025/12/23/video-pronunciamiento-del-xviii-ple
2 K 44
javierchiclana #5 javierchiclana
#4 Qué tontería. No envío todo lo que publica el Partido Comunista de Venezuela
0 K 20
TooBased #6 TooBased
#5 Precisamente a eso es a lo que me refería. En tu cherrypicking, no parece casual.
1 K 35
javierchiclana #7 javierchiclana *
#3 Zapatero no ha dicho nada de eso, que yo sepa. Irene Montero sí que dijo: "nadie pone en cuestión" que Maduro es el presidente de Venezuela y que "otra cosa es" que haya países que pidan las actas de las últimas elecciones


#6 ¿Cherrypicking es elegir las noticias que enviamos a MNM? :palm: ... deténgame Sr juez.
0 K 20
TooBased #8 TooBased
#7 Correcto. Eso es exactamente lo que significa. Elegir lo que se envía en una dirección y con una intención.

De tus elecciones, podemos deducir que parece que intentas dar a conocer sus denuncias contra Maduro, pero cuando se posicionan contra Trump y sus ingerencias, ya no te parece tan importante...

Curioso, cuanto menos. :->
0 K 19
#2 Katos
Encarceladas como las actas.
2 K 42
javierchiclana #1 javierchiclana
Copio: Márquez, junto con organizaciones agrupadas en el Frente Democrático Popular, había exigido públicamente la publicación de las actas de las elecciones presidenciales de2024 y rechazó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó la reelección de Nicolás Maduro, cuyos resultados desglosados aún no han sido publicados, pese a lo establecido en el cronograma oficial.

Enrique Márquez fue contrincante progresista de Maduro en las elecciones presidenciales, aquí una entrevista: www.youtube.com/watch?v=YbcWPzrAgHs
2 K 39
bigmat #3 bigmat
Recordemos que Zapatero y Podemos nos han dicho que estas elecciones fueron totalmente legítimas y válidas sin lugar a dudas.
2 K 37
Harkon #10 Harkon
Que dictadura más rara que liberan a golpistas violentos oye. Igual que es raro también que la derecha gobierne en una región, estas "dictaduras" son rarísmas, como la de España, que hay elecciones y la derecha gobierna en la mayoría de regiones.
0 K 20
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
Blanqueo de urgencia para que Maduro pueda decir que no es un dictador de mierda y mejorar (un poco) su imagen xD xD xD xD xD
0 K 8

menéame