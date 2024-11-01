edición general
La realidad ha muerto

Pearlmania habla brevemente sobre Sora 2 y el impacto social sobre lo que consideramos realidad.

La realidad no se va a ir a ningún sitio. Tal vez sea internet la que se está yendo al garete.
Qué miedo me da el mundo en el que van a vivir mis hijos.
#2 Pensar que no lo vas a vivir tu a la velocidad que va o tienes una esperanza de vida muy corta o no sabes a la velocidad que va esto.
Relacionada: "IA: El debate que nunca ocurrirá" - www.meneame.net/m/tecnología/ia-debate-nunca-ocurrira
