La realidad ha muerto
Pearlmania habla brevemente sobre Sora 2 y el impacto social sobre lo que consideramos realidad.
|
etiquetas
:
ia
,
sora 2
,
realidad
,
muerto
#4
ldoes
La realidad no se va a ir a ningún sitio. Tal vez sea internet la que se está yendo al garete.
2
K
34
#2
Sabbath
*
Qué miedo me da el mundo en el que van a vivir mis hijos.
2
K
28
#3
JackNorte
#2
Pensar que no lo vas a vivir tu a la velocidad que va o tienes una esperanza de vida muy corta o no sabes a la velocidad que va esto.
0
K
12
#1
JimmyTM
Relacionada: "IA: El debate que nunca ocurrirá" -
www.meneame.net/m/tecnología/ia-debate-nunca-ocurrira
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
