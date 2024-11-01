La realidad anticipada de Syd Mead  

Pocas personas han influido tanto en nuestra visión del futuro como Syd Mead. Desde el diseño de automóviles, hoteles y aviones de lujo hasta sus ilustraciones conceptuales para películas seminales de la Ciencia Ficción, el trabajo de Mead definió, prácticamente en solitario, la estética futurista en el cine para toda una generación. Su entrada en Hollywood vino de la mano de “Star Trek: la Película” (1979) Al año siguiente, Ridley Scott lo contrató como "futurista visual" [para] Blade Runner.