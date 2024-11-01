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La realidad anticipada de Syd Mead

La realidad anticipada de Syd Mead  

Pocas personas han influido tanto en nuestra visión del futuro como Syd Mead. Desde el diseño de automóviles, hoteles y aviones de lujo hasta sus ilustraciones conceptuales para películas seminales de la Ciencia Ficción, el trabajo de Mead definió, prácticamente en solitario, la estética futurista en el cine para toda una generación. Su entrada en Hollywood vino de la mano de “Star Trek: la Película” (1979) Al año siguiente, Ridley Scott lo contrató como "futurista visual" [para] Blade Runner.

| etiquetas: syd mead , ilustración , diseños , ciencia ficción , estética
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5 comentarios
9 4 0 K 176 CFicción
Lord_Cromwell #1 Lord_Cromwell
#0 Que chulada :hug:
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ContinuumST #2 ContinuumST
Tengo el libro que se publicó en su día... un tocho enorme y pesado, una preciosidad con unas ilustraciones maravillosas. Luego lo busco pero creo que la portada era esta: blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIaxQT20Rmn-KLKyNq6
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Deckardio #3 Deckardio
#2 Ostras, pues es un tesoro.

#1Me alegro que te guste, Mead ha sido muy influyente en la estética de la Ci fi.
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ContinuumST #4 ContinuumST
#3 Un tocho como se hacían antes, buen papel, maquetación estupenda, textos muy interesantes y, por supuesto, toneladas de ilustraciones del maestro, uno de los maestros. :-)
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Nómada_sedentario #5 Nómada_sedentario
Siempre que pienso visualmente en Ci-Fi (futuro cercano), me vienen a la mente las imágenes que plasmó Mead en películas e ilustraciones.
Un grande.
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menéame