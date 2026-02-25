El Real Madrid expulsa a un aficionado de la Grada Fans por hacer el saludo nazi en el Bernabéu

Las cámaras captaron al aficionado del Real Madrid realizando el saludo nazi antes del inicio del encuentro contra el Benfica. El club identificó al seguidor y lo expulsó del estadio. Las cámaras de Movistar+ captaron a un seguidor blanco realizando el gesto nazi durante el himno del Real Madrid, poco después de que se desplegara una lona gigante que rezaba "No al racismo" después del supuesto insulto racista de Prestianni a Vinícius Júnior durante el encuentro de ida.
En el palco, tienen un trato diferente. Lo mismo hasta lo excusarian. Pero con él y muchos como él, les meten ideas en la cabeza para que actúen, mientras otros se lavan las manos. Pues no hay gente así en la cárcel y otros más listos y discretos, viendo cómo les benefician.
Jarabe Tebasno.