El Real Madrid expulsa a un aficionado de la Grada Fans por hacer el saludo nazi en el Bernabéu

El Real Madrid expulsa a un aficionado de la Grada Fans por hacer el saludo nazi en el Bernabéu

Las cámaras captaron al aficionado del Real Madrid realizando el saludo nazi antes del inicio del encuentro contra el Benfica. El club identificó al seguidor y lo expulsó del estadio. Las cámaras de Movistar+ captaron a un seguidor blanco realizando el gesto nazi durante el himno del Real Madrid, poco después de que se desplegara una lona gigante que rezaba "No al racismo" después del supuesto insulto racista de Prestianni a Vinícius Júnior durante el encuentro de ida.

calde #1 calde
Le harían un hueco en el palco...
Aiden_85 #9 Aiden_85
#1 no, eso es para la élite, él es pobre. Un pobre gilipollas que pagó por una entrada que no disfrutó, se dio ejemplo con él y no se le devuelve el dinero por inútil.
En el palco, tienen un trato diferente. Lo mismo hasta lo excusarian. Pero con él y muchos como él, les meten ideas en la cabeza para que actúen, mientras otros se lavan las manos. Pues no hay gente así en la cárcel y otros más listos y discretos, viendo cómo les benefician.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
La ejemplaridad y el esfuerzo del Real Madrid es digno de elogio
Ovlak #2 Ovlak
Bien hecho
#4 Beticom
A ver si me aclaro, ¿Vinicius es el nuevo Mandela y el Madrid son los panteras negras?
alfre2 #3 alfre2 *
Las cámaras mostraron dos. Qué pasó con el segundo? Era familia de Tejero?

bsky.app/profile/fonsiloaizap.bsky.social/post/3mfpl43a52c22
#5 davidvsgoliat
Bien hecho, pero había que aplicarlo al dueño de Twitter, también, no?
comadrejo #7 comadrejo *
La culpa es de La Liga. Para evitar estos problemas hay que cerrar cautelar-mente el estadio y las retransmisiones de La liga que fomentan el nazismo.

Jarabe Tebasno. :troll: :troll: :troll: :troll:
alfre2 #8 alfre2
#7 la Liga habría dejado el tema impune. Si hoy han echado al aficionado ha sido porque está la UEFA por medio y se ha montado gorda en redes sociales, me imagino que en toda Europa.
