El Real Madrid difunde en China disculpas de Huijsen tras una publicación considerada racista

El Real Madrid publicó en la red social china Weibo un mensaje en el que recoge disculpas atribuidas a su defensa Dean Huijsen tras la polémica generada por la republicación en la cuenta en Instagram del jugador de un contenido que incluía comentarios considerados ofensivos hacia ciudadanos asiáticos. «Me disculpo sinceramente con mis amigos chinos. Anteriormente reenvié sin intención un contenido que incluía mensajes ofensivos. Fue totalmente involuntario y lamento el malestar causado», señala el texto difundido en chino en las últimas horas