·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7608
clics
Así quedó el Boeing 777 que Irán ocultó al mundo -
6662
clics
La Casa Blanca publica un tweet de Donald Trump diciendo "winning" (ganando) en loop durante 1 hora
4471
clics
Pirámide del sistema capitalista (1911) [ENG]
3875
clics
Tres muertos en un presunto brote de hantavirus en un crucero por el Atlántico [Ing]
3800
clics
Capibara montando animales
más votadas
600
Ayuso transfirió al hospital estrella de Quirón 30 millones que estaban destinados a cuidados paliativos y atención en la sanidad pública
430
El fiscal general del Estado destapa los tres "momentos" de la calumnia del Gobierno de Ayuso en su contra: "Un choque institucional"
436
Activista de la noviolencia secuestrado por Israel, acusado de "terrorismo" por una entidad que lo practica cotidianamente
543
"Me la suda el derecho internacional": la violencia extrema de Israel con mayores y niños en su genocidio en Cisjordania
322
Trabajador consigue 312 días de vacaciones de años anteriores
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
55
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
El Real Madrid da un golpe sobre la mesa y sigue optando al subcampeonato de Liga
El partido se desarrolló con absoluta normalidad y superioridad madridista: pataletas de Vinicius, ventaja arbitral e incluso un simpatico guiño al Generalísimo por parte de la afición.
|
etiquetas
:
real madrid
,
fútbol
,
liga
,
árbitraje
7
1
13
K
5
ocio
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
13
K
5
ocio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Kantinero
Correcto al subcampeonato, temporada en
blanco
, nunca mejor dicho
4
K
57
#7
Sergio_ftv
#1
¿No habían dicho algo sobre un septete hace ahora mismo dos veranos?
1
K
39
#9
k-loc
*
#7
Igual de bocazas los periodistas madridistas que los del Barcelona afirmando que este año cae la sexta champions. De momento van unos cuantos años sin olerla, mientras el rival levantaba 5 (6 a 1 si sumamos la de 2014 y 2015 Barcelona). Hay que ser más prudentes y hablar en el campo.
1
K
19
#3
Thornton
Me la van a tumbar, pero me he quedado a gusto
3
K
44
#5
solojavi
#3
Voto positivo por valiente
2
K
41
#6
k-loc
#3
¿Qué llevabas, muchos años calladito y esperando un mal año del Madrid? Si siempre gana el mismo sería un poco aburrido, ¿No crees?
0
K
7
#10
Thornton
*
#6
Ya me reí la temporada pasada con el plantón de Florentino por no darle a Vinicius el Balón de Playa.
Lo que pasa es que por aquí no gustan mucho los meneos de fútbol, y menos si se meten con el club blanco.
0
K
20
#12
k-loc
*
#10
Y en 2014-2016-2017-2018-2022 y 2024, más años por el medio de otros títulos, ¿también te reías? Lo que pasa es que es muy fácil meterse con el que está arriba y tiene un mal año. Pero de Negreira no nos reimos tanto ni subimos noticias, ¿eh?
Y Vinicius, con todo lo que quieras despotricar de él y en ocasiones con cierta verdad, no lo voy a negar, ha marcado en dos finales de Champions. Otros ni las juegan y mucho menos las ganan.
0
K
7
#2
Nylo
Desde luego este Vinicius, es que ni 8 faltas le pueden hacer en un partido.
1
K
31
#8
mis_cojones_en_bata
Están on fire con el nadaplete!
1
K
27
#4
solojavi
Se nota que es broma por la fuente, pero, como no sigo el fútbol, no le encuentro la gracia. Supongo que los votos negativos son de meneantes que no se han fijado en la fuente de la noticia.
0
K
9
#11
Thornton
#4
O de madridistas sin sentido del humor
0
K
20
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo que pasa es que por aquí no gustan mucho los meneos de fútbol, y menos si se meten con el club blanco.
Y Vinicius, con todo lo que quieras despotricar de él y en ocasiones con cierta verdad, no lo voy a negar, ha marcado en dos finales de Champions. Otros ni las juegan y mucho menos las ganan.