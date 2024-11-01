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El Real Madrid da un golpe sobre la mesa y sigue optando al subcampeonato de Liga

El partido se desarrolló con absoluta normalidad y superioridad madridista: pataletas de Vinicius, ventaja arbitral e incluso un simpatico guiño al Generalísimo por parte de la afición.

| etiquetas: real madrid , fútbol , liga , árbitraje
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Kantinero #1 Kantinero
Correcto al subcampeonato, temporada en blanco, nunca mejor dicho
4 K 57
Sergio_ftv #7 Sergio_ftv
#1 ¿No habían dicho algo sobre un septete hace ahora mismo dos veranos?
1 K 39
#9 k-loc *
#7 Igual de bocazas los periodistas madridistas que los del Barcelona afirmando que este año cae la sexta champions. De momento van unos cuantos años sin olerla, mientras el rival levantaba 5 (6 a 1 si sumamos la de 2014 y 2015 Barcelona). Hay que ser más prudentes y hablar en el campo.
1 K 19
Thornton #3 Thornton
Me la van a tumbar, pero me he quedado a gusto :-D
3 K 44
#5 solojavi
#3 Voto positivo por valiente :-)
2 K 41
#6 k-loc
#3 ¿Qué llevabas, muchos años calladito y esperando un mal año del Madrid? Si siempre gana el mismo sería un poco aburrido, ¿No crees?
0 K 7
Thornton #10 Thornton *
#6 Ya me reí la temporada pasada con el plantón de Florentino por no darle a Vinicius el Balón de Playa. :-D

Lo que pasa es que por aquí no gustan mucho los meneos de fútbol, y menos si se meten con el club blanco.
0 K 20
#12 k-loc *
#10 Y en 2014-2016-2017-2018-2022 y 2024, más años por el medio de otros títulos, ¿también te reías? Lo que pasa es que es muy fácil meterse con el que está arriba y tiene un mal año. Pero de Negreira no nos reimos tanto ni subimos noticias, ¿eh?
Y Vinicius, con todo lo que quieras despotricar de él y en ocasiones con cierta verdad, no lo voy a negar, ha marcado en dos finales de Champions. Otros ni las juegan y mucho menos las ganan.
0 K 7
Nylo #2 Nylo
Desde luego este Vinicius, es que ni 8 faltas le pueden hacer en un partido.
1 K 31
mis_cojones_en_bata #8 mis_cojones_en_bata
Están on fire con el nadaplete!
1 K 27
#4 solojavi
Se nota que es broma por la fuente, pero, como no sigo el fútbol, no le encuentro la gracia. Supongo que los votos negativos son de meneantes que no se han fijado en la fuente de la noticia.
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Thornton #11 Thornton
#4 O de madridistas sin sentido del humor :shit:
0 K 20

menéame