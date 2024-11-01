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Real decreto de comedores escolares: un salto adelante que pudo ser más

Real decreto de comedores escolares: un salto adelante que pudo ser más

Este 16 de abril ha entrado en vigor una de las medidas estrella del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo: el real decreto sobre comedores escolares, un suculento negocio millonario hasta ahora apenas regulado y en manos de unos pocos. La nueva norma supone un claro avance en materia de la salud de los más pequeños, pues tiene como objetivo asegurar el consumo de frutas y verduras frescas, potenciar la proteína vegetal, las legumbres y el pescado, y eliminar el de bebidas azucaradas, así como limitar los alimentos precocinados y las fritur

| etiquetas: comedores escolares , escuela , colegio , comedor
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4 comentarios
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TipejoGuti #1 TipejoGuti
Ejem... a los niños hay que enseñarles a comer pescaito frito también, el resto correcto.
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#2 maestrodenada
#1 mi nutricionista siempre dice que mejor comer 1 dia a la.semana pescadero frito.qie no comer pescado
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TipejoGuti #3 TipejoGuti
#2 Es que todo depende del bicho, el aceite y el fuego, una pescada frita no te va a pillar aceite apenas...las ortiguillas chupan más aceite que el pan del desayuno.
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#4 DonaldBlake
Al menos, es hacia delante, lo malo es cuando se estancan o van hacia atrás. Yo estoy deseando que mi hija sea un poco mayor para que pueda salir del cole ella solita y comer en casa.
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