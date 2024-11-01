Real decreto de comedores escolares: un salto adelante que pudo ser más

Este 16 de abril ha entrado en vigor una de las medidas estrella del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo: el real decreto sobre comedores escolares, un suculento negocio millonario hasta ahora apenas regulado y en manos de unos pocos. La nueva norma supone un claro avance en materia de la salud de los más pequeños, pues tiene como objetivo asegurar el consumo de frutas y verduras frescas, potenciar la proteína vegetal, las legumbres y el pescado, y eliminar el de bebidas azucaradas, así como limitar los alimentos precocinados y las fritur