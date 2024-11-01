edición general
La razón por la que hoy tenemos más mascotas que nunca

Según la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC), en España hay más de 28 millones de mascotas. Una estimación que se reparte de la siguiente manera: 9,3 millones de perros, 5,8 millones de gatos, 7,9 millones de animales de acuario, 5 millones de aves y 1,5 millones de reptiles y pequeños mamíferos. Si tenemos en cuenta que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de julio de 2025 había 19.596.099 hogares en España, la primera conclusión es clara: nos gustan los animales

Javi_Pina #3 Javi_Pina
Perrijos
Doisneau #4 Doisneau *
#3 Follaperros en forocoches, mas falton pero tambien mas gracioso

Creo que con lo de los carritos ya se nos esta yendo de las manos el culto este a las mascotas, y mas de un dueño que esta que no caga con su perrito le esta haciendo mucho mucho daño tratandolo como un niño y humanizandolo, ademas del mundo interior absurdo que se crea mas de uno interpretando todo lo que hace su mascota como si fuera una persona.
VicPadawan #5 VicPadawan
#4 en forocoches también existen los follacabras :-x
Doisneau #6 Doisneau
#5 Hay un lexico mucho mas rico alli, la verdad. Tenemos mucho que aprender de ellos.
Don_Pixote #7 Don_Pixote *
#4 "Creo que con lo de los carritos "
la primera vez que lo vi me descojone en la cara de la pobre mujer paseando al perro, o como los que los visten a la ultima moda con jersey y gorrito de lana por donde salen las orejas..
Doisneau #8 Doisneau
#7 Joe, yo lo tengo en mente porque ayer cenando vi a una mujer muy mayor paseando en carrito a un perro grande. Creo que la señora deberia ahorrar fuerzas, pero el perro tambien deberia quemarlas... ambas partes salen perdiendo, pero todo viene de lo mismo, de humanizar al perro, cuando lo mejor para el es andar y cansarse
hormiga_cartonera #1 hormiga_cartonera
Todas las aceras llenas de pis y cacas. Una maravilla. Los fines de semana ladridos con los primeros paseos. Una maravilla. Me encantan los animales, quiero decir los no humanos. Los dueños son unos incívicos en muchos casos.
#2 Desolate
Este artículo lo he pensado yo cantidad de veces. Está claro que ha cambiado el modelo familiar. Ahora las familias no son humanas, son animales... Creo que en EEUU es donde más mascotas hay...
