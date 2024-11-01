La razón por la que hoy tenemos más mascotas que nunca

Según la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC), en España hay más de 28 millones de mascotas. Una estimación que se reparte de la siguiente manera: 9,3 millones de perros, 5,8 millones de gatos, 7,9 millones de animales de acuario, 5 millones de aves y 1,5 millones de reptiles y pequeños mamíferos. Si tenemos en cuenta que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de julio de 2025 había 19.596.099 hogares en España, la primera conclusión es clara: nos gustan los animales
Creo que con lo de los carritos ya se nos esta yendo de las manos el culto este a las mascotas, y mas de un dueño que esta que no caga con su perrito le esta haciendo mucho mucho daño tratandolo como un niño y humanizandolo, ademas del mundo interior absurdo que se crea mas de uno interpretando todo lo que hace su mascota como si fuera una persona.
la primera vez que lo vi me descojone en la cara de la pobre mujer paseando al perro, o como los que los visten a la ultima moda con jersey y gorrito de lana por donde salen las orejas..