La razón por la que hoy tenemos más mascotas que nunca

Según la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC), en España hay más de 28 millones de mascotas. Una estimación que se reparte de la siguiente manera: 9,3 millones de perros, 5,8 millones de gatos, 7,9 millones de animales de acuario, 5 millones de aves y 1,5 millones de reptiles y pequeños mamíferos. Si tenemos en cuenta que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de julio de 2025 había 19.596.099 hogares en España, la primera conclusión es clara: nos gustan los animales