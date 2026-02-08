Raúl Castañeda, el 'Cazador justiciero' de pederastas: “Revisad el teléfono de vuestros hijos”

Raúl Castañeda, abogado, youtuber y el terror de los pederastas, ha publicado en sus redes sociales imágenes de sus encuentros con pederastas sobre los que ha recibido denuncias. Unas imágenes en las que se le ve pidiendo explicaciones a los abusadores de menores: “Has quedado con una niña de 11 años para follar con ella”. Tras conseguir su confesión en plena vía pública les pone de rodillas, les exige que pidan perdón e incluso, le golpea una vez arrodillados.
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Si lo que quieres es luchar contra esa gentuza, llamas a la policia, no te pones la capa de justiciero y haces de juez y jurado
Imaginate que tras darle una paliza el tipo piensa que le van a denunciar a la policia y antes de hacerlo pilla un avión y se pira a tumbuctu... pues por intentar hacer "justicia" has sido responsable de que escape a ella.
Copy paste de la propia noticia, que tratándose de este país con el código penal del mundo de la piruleta que tenemos, no me extrañaría nada. Por mí como si les infla a hostias.
¿Qué?
www.elperiodico.com/es/politica/20260208/supremo-valida-actuacion-abue
¿y este abuelo?
Lo que no se puede hacer es incitar a cometer delitos pero puto claro que puedes mostrar el chat a la policía si es indicio de comisión de un delito.
Ni me sorprendería si todo es un montaje y los pederastas resultaran ser actores. Todo para no caer en la irrelevancia.