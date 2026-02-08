Raúl Castañeda, el 'Cazador justiciero' de pederastas: “Revisad el teléfono de vuestros hijos”

Raúl Castañeda, abogado, youtuber y el terror de los pederastas, ha publicado en sus redes sociales imágenes de sus encuentros con pederastas sobre los que ha recibido denuncias. Unas imágenes en las que se le ve pidiendo explicaciones a los abusadores de menores: “Has quedado con una niña de 11 años para follar con ella”. Tras conseguir su confesión en plena vía pública les pone de rodillas, les exige que pidan perdón e incluso, le golpea una vez arrodillados.