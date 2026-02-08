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Raúl Castañeda, el 'Cazador justiciero' de pederastas: “Revisad el teléfono de vuestros hijos”

Raúl Castañeda, abogado, youtuber y el terror de los pederastas, ha publicado en sus redes sociales imágenes de sus encuentros con pederastas sobre los que ha recibido denuncias. Unas imágenes en las que se le ve pidiendo explicaciones a los abusadores de menores: “Has quedado con una niña de 11 años para follar con ella”. Tras conseguir su confesión en plena vía pública les pone de rodillas, les exige que pidan perdón e incluso, le golpea una vez arrodillados.

| etiquetas: raúl , castañeda , cazador , pederastas
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9 comentarios
6 1 1 K 59 actualidad
Veelicus #1 Veelicus
un facha con capa.
Si lo que quieres es luchar contra esa gentuza, llamas a la policia, no te pones la capa de justiciero y haces de juez y jurado
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mosfet #3 mosfet
#1 No seré yo quien critique a alguien que mete caña a los pederastas, por mí lo que les haga, bien hecho está.
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Veelicus #9 Veelicus
#3 Una cosa es identificarlo y sonsacarle lo que han hecho, eso yo lo apruebo al 100%, pero con esa información no puedes tomarte la justicia por tu cuenta porque ni ese señor ni nadie es quien para hacerlo, tienes que ir donde la policia.
Imaginate que tras darle una paliza el tipo piensa que le van a denunciar a la policia y antes de hacerlo pilla un avión y se pira a tumbuctu... pues por intentar hacer "justicia" has sido responsable de que escape a ella.
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#4 Luiskelele
#1 ha explicado que las autoridades no hacen nada: “Yo llamo a la policía en ese momento y me preguntan cuál es el delito, no tengo autoridad para mostrar el chat y no sirve de nada…


Copy paste de la propia noticia, que tratándose de este país con el código penal del mundo de la piruleta que tenemos, no me extrañaría nada. Por mí como si les infla a hostias.
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#6 ldoes *
#4 “Yo llamo a la policía en ese momento y me preguntan cuál es el delito, no tengo autoridad para mostrar el chat y no sirve de nada

¿Qué?

www.elperiodico.com/es/politica/20260208/supremo-valida-actuacion-abue
¿y este abuelo?

Lo que no se puede hacer es incitar a cometer delitos pero puto claro que puedes mostrar el chat a la policía si es indicio de comisión de un delito.
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Veelicus #8 Veelicus
#4 Eso es mentira, si tu vas donde la policia con las conversaciones grabadas y demas claro que lo persiguen, pero lo hacen de manera profesional.
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DORO.C #5 DORO.C
#1 Sí, en un mundo ideal. El problema son los casos que se comentan en el vídeo.
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Veelicus #7 Veelicus
#5 En un mundo ideal no, en un mundo donde mañana un tipo no te pueda romper la cara porque el piensa que tiene derecho a hacerlo
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#2 ldoes *
Un cuñado con historial de cuñadeces, que no es ni abogado, tomándose la justicia por su mano. Y Cuatro poniéndolo por las nubes.

Ni me sorprendería si todo es un montaje y los pederastas resultaran ser actores. Todo para no caer en la irrelevancia.
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menéame