El rápido regreso de los sirios expulsados por la guerra: “Estaba harto de estar lejos de mi país”

Más de tres millones de refugiados y desplazados han vuelto a sus localidades de origen en el primer año desde la caída de El Asad, pese a la falta de trabajo y de infraestructuras básicas.

tul #1 tul
Que los expulsen de europa por quitarles el estatus de refugiados no tiene nada que ver, menudo blanqueamiento mas burdo de los rebanacuellos que han puesto en el gobierno de siria
#2 yarkyark
El mismo que critica indignado a Europa, votando negativo una noticia de violaciones a menores por los rusos en Mali.

www.meneame.net/story/ninas-mujeres-huyen-mali-describen-violencia-sex
cosmonauta #4 cosmonauta *
#_1 Como jode que la realidad te rompa el relato.
Escafurciao #3 Escafurciao
Pero esto como va a ser, si estoy harto de escuchar que solo quieren venir a occidente, que sus países son una mierda.
