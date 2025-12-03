La rana hervida o cómo la IA come empleo

El síndrome de la rana hervida establece que, si se intenta introducir una rana en un recipiente con agua hirviendo, el animal saltará para escapar del calor extremo, pero si el agua se calienta poco a poco con la rana dentro, acabará cocida, porque se irá acostumbrando a la subida gradual de la temperatura hasta que sea demasiado tarde para escapar. Puede que esta sea la metáfora que mejor ilustra cómo la inteligencia artificial ha empezado a destruir puestos de trabajo sin que ahora percibamos que existe una amenaza inmediata.