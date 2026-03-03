La rampa del Área 31 de Baikonur vuelve a estar operativa

Rusia vuelve a tener operativa la única rampa desde la que pueden despegar naves tripuladas Soyuz y naves de carga Progress hacia la Estación Espacial Internacional (ISS). El pasado 27 de noviembre de 2025 despegó la Soyuz MS-28 y, aunque el lanzamiento transcurrió sin problemas, la plataforma de servicio bajo el cohete se deslizó y cayó en el foso de la rampa PU-6 del Área 39 del cosmódromo de Baikonur, destruyéndose en el proceso. Esta cabina, que recibe la designación 8U216, tiene una masa de 17 toneladas y una longitud de 19 metros.