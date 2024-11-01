Roscosmos logra reparar su única plataforma de lanzamiento a la Estación Espacial Internacional  

La agencia espacial rusa informó esta tarde que las reparaciones de su única plataforma de lanzamiento a la Estación Espacial Internacional habían concluido. En noviembre del año pasado, la misión Soyuz MS-28 lanzaba tres astronautas al laboratorio orbital, pero en el proceso una parte crítica de la estructura se derrumbó. A lo largo de estos tres meses se ha logrado instalar una nueva cabina de servicio y realizar las comprobaciones para volver a usar la plataforma de lanzamientos.