Raimon, cantautor: “El fascismo no se ha ido. Sigue aquí. No lo hemos sabido parar”

El periodista Miquel Alberola publica el retrato más completo, humano y contextualizado sobre el artista que marcó el antifranquismo y despertó conciencias lingüísticas. Dice Raimon que ya no tiene tiempo, que ahora el tiempo lo tiene a él. Quizá por ello, a los 85 años, prefiere el silencio y la calma. Sin añoranza de los días de camerino y rosas en el Olympia de París. Sin nostalgias de aquel gris Madrid del 68 que su voz vistió, por unas horas, de libertad. Sin melancolía por la Nova Cançó que él sacudió, cantando en catalán...

cocolisto #2 cocolisto
Entrañable. Honesto y leal como pocos. Una gran entrevista.
Findeton #1 Findeton
El farcismo va a llegarl...
desastrecolosal #4 desastrecolosal
Típico pensamiento de izquierda idiota.. hay que parar al fascismo... A ver, preocupaos de hacer buenas polticas para la.mayoria de los ciudadanos.. asi se "para" al fascismo.
#5 Feliberto
#4 Dime que buenas politicas propone el fascismo.
#3 malditopendejo
Discrepo en el "no lo hemos sabido parar". Prefiero el "es el brazo armado del capitalismo".
