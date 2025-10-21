·
Radiografía de las rentas en España: Euskadi, Madrid y Barcelona son las zonas más ricas; Andalucía y Extremadura son las más pobres
#2
camvalf
Qué sorpresa las comunidades que más inversiones han tenido por parte de los gobiernos de hace muchas decadas las más ricas, si me pinchan no sangro...
4
K
37
#3
woody_alien
Ahora nos falta una radiografía de los costes de vida y los solapamos, a ver qué pasa.
0
K
13
#5
mefistófeles
*
#3
Pues pasa que un ciudadano de Euskadi, Madrid o Barcelona puede ir sin problemas a pasar unos días a Extremadura y Andalucía, mientras que al contrario les supone un esfuerzo económico considerable.
Eso sin contar que las zonas más ricas, como el personal tiene más dinero, también disponen de infraestructuras, servicios sociales, culturales y de ocio bastantes más numerosos y diferenciados que los de las zonas más pobres.
Por ejemplo, sin indagar mucho más, que es que el personal igual cree que en las zonas más pobres se dispone de las mismas alternativas que en las más ricas, pero que son más baratas.
Y claro, como que no es así la co
1
K
13
#7
sotillo
#5
¿Y tiempo para disfrutar esos supuestos, tienen?
0
K
11
#4
Pkpkpk
Nada nuevo bajo el sol.
0
K
8
#1
encurtido
Hecho: Esto llevará siendo así 2 siglos.
El cerebro del meneante medio: Están disfrutando lo votado (tras legislatura y media del PP).
0
K
8
#6
sotillo
#1
Yo lo de Extremadura no me lo creo, que ganes más dinero en Madrid o Barcelona ni lo discuto ¿Pero más rico que un extremeño? Como no sea en dinero
2
K
23
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
El cerebro del meneante medio: Están disfrutando lo votado (tras legislatura y media del PP).