edición general
17 meneos
101 clics

Radio Swiss Jazz

[Emisora suiza de música jazz. Sin publicidad y gratuita. Emiten en streaming y ofrecen parte del listado del programa diario]

| etiquetas: radio , suiza , jazz , emisora , streaming
15 2 0 K 207 ocio
5 comentarios
15 2 0 K 207 ocio
Deckardio #1 Deckardio *
Es una de las bandas sonoras de mi casa desde que la descubrí. Si gustais del género, buena alternativa a cosas como Spotify, que yo ya me he desinstalado. Hoy a las 12:39 se han marcado un Play Misty for Me (guiño a cinéfilos :foreveralone: )  media
1 K 31
#4 DotorMaster
Hay algunas emisoras streaming interesantes por ahí. Las que más he escuchado yo son algunas de las de Somafm y la emisora Krautrock-world que pone rock progresivo (es muy buena para quien le guste ese estilo). Un saludo
1 K 30
#2 Robe7064 *
¿Todas? las radios en línea estan en radio.garden Jazz, metal, folk uruguayo noticias de Malawi o lo que sea.

radio.garden/listen/radioswissjazz
1 K 25
RoterHahn #5 RoterHahn
#2
Hace como 15 años, c6ando vivia en España tenia una pagina similar a a que tu enlazas.
Electronica japonesa, cumbia colombiana, emisoras brasileñas,jazz senegalés, emisoras europeas a cascoporro.
Era una gozada.
Lo olvide completamente al mudarme a Alemania.

Gracias. :hug:
1 K 25
Milmariposas #3 Milmariposas *
Prefiero radioswisspop

www.radioswisspop.ch/it/ricezione/internet

Y hace ya varios años que ya desinstalé también spotify.
0 K 12

menéame