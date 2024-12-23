edición general
Racismo en el Bernabéu (1993) [Hemeroteca]  

Wilfred Agbonavbare, portero nigeriano del Rayo Vallecano durante los años 90 (1990-1996), sufrió graves y reiterados insultos racistas en el fútbol español, siendo el Estadio Santiago Bernabéu uno de los escenarios donde vivió situaciones vergonzosas.

#3 devilinside
#2 Rabiosa actualidad, hace más de 30 años
#6 devilinside
#5 Bueno, al no constar en el acta, ni ser más que lo que dice la presunta víctima, tiene toda la pinta de que ha intentado hacerse un Vinicius. Y me da la impresión, no te voy a decir en el caso de Carvajal, sino en el de Aspas, que éste no tiene pinta de ir soltando racistadas por la vida, pero puedo equivocarme
#4 EISev
#0 hay un sub hemeroteca para no tener que subirlo a actualidad
#1 ElenaCoures1
Hay que ver lo bien que me siento pensando en esos faltones que se tienen que fastidiar año tras año
www.realmadrid.com/es-ES/noticias/futbol/primer-equipo/especiales/espe
#7 tricionide
lo de Vinicius se lo tendrian que mirar, alli donde va hay problemas de racismo. eso no pasa con otros jugadores negros
#8 IkkiFenix
#7 Yo creo que lo hacen mas por picarle que por racismo
#9 capitan.meneito
#8 y como a él no le gusta provocar, pues así estamos.
