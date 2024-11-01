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Un rabino acusado de crímenes de guerra, elegido para la celebración nacional de Israel (EN)
El rabino Avraham Zarbiv se ha grabado a sí mismo demoliendo edificios palestinos en Gaza mientras recita versículos religiosos.
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Tkachenko
El HDLGP en todo su esplendor
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#2
josde
No podía ser menos ,tal para cual, para que ocultar nada,
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#3
manuelpepito
Mierda fanática que en nombre de dios hace las peores atrocidades. Gente que sobra.
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