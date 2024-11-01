edición general
18 meneos
21 clics
Un rabino acusado de crímenes de guerra, elegido para la celebración nacional de Israel (EN)

Un rabino acusado de crímenes de guerra, elegido para la celebración nacional de Israel (EN)  

El rabino Avraham Zarbiv se ha grabado a sí mismo demoliendo edificios palestinos en Gaza mientras recita versículos religiosos.

| etiquetas: sionismo , israel , genocidio , líbano , zarbiv , rabino
15 3 0 K 202 actualidad
3 comentarios
15 3 0 K 202 actualidad
josde #2 josde
No podía ser menos ,tal para cual, para que ocultar nada,
0 K 20
manuelpepito #3 manuelpepito
Mierda fanática que en nombre de dios hace las peores atrocidades. Gente que sobra.
0 K 11

menéame