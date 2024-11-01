edición general
Quizá a Linux lo que le faltaba es una distro muy fácil de usar por cualquiera: ZorinOS ha conseguido 100.000 descargas en 48h con esa premisa

En poco más de dos días desde su lanzamiento, Zorin OS 18 superaba las 100.000 descargas, según anunció el propio equipo de desarrollo en su cuenta oficial de X. Más aún, el 72 % de esas descargas procedían de equipos con Windows, lo que confirma que su mensaje —ser el "Linux fácil para quienes escapan de Microsoft"— está calando con fuerza.

Khadgar
MoñecoTeDrapo
Otra versión de Linux para ex-usuarios de Windows. Muy original.
jewel_throne
¿A nadie se le ha ocurrido hacer una distro española llamada ZotES? :roll: :roll:

Edito: y la presentación debería ser en Zotes del Páramo, al igual que Microsoft presentó el Windows 7 en Sietes (Asturias).
#3 doppel
#1 ZorrinOS
ElBeaver
zorin es pesado de cojones
#5 sliana
Windows es una herramienta más. Probablemente está usuarios de Windows no la bajen para sustituir Windows, sino para jugar con ella en otros equipos. El que más y el que menos ya al menos 2 sistemas operativos diferentes al día.
#6 Tecar
El que quiera algo parecido a Windows, lo mejor es Windows, que las licencias OEM no son para tanto.
Para el resto está Linux.
¡Ah! y los usuarios de Linux, igual que los de windows, se dividen en dos, los que no han tenido problemas con el S.O y los que van a tener problemas con el S.O.
