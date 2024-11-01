Quizá a Linux lo que le faltaba es una distro muy fácil de usar por cualquiera: ZorinOS ha conseguido 100.000 descargas en 48h con esa premisa

En poco más de dos días desde su lanzamiento, Zorin OS 18 superaba las 100.000 descargas, según anunció el propio equipo de desarrollo en su cuenta oficial de X. Más aún, el 72 % de esas descargas procedían de equipos con Windows, lo que confirma que su mensaje —ser el "Linux fácil para quienes escapan de Microsoft"— está calando con fuerza.