Me quité la foto del WhatsApp por privacidad y empezaron a preguntarme si estaba bien. Un amigo de la generación Z me explicó el motivo

La foto de perfil de WhatsApp se utiliza entre los más jóvenes como una llamada de atención

2 comentarios
Tarod #2 Tarod
Cuando defines a alguien por ser de la generación Z o la que sea - basura noticia
#1 NO86
Tengo muchísimos amigos genzers y ninguno se quita la foto cuando tiene problemas.
