Quirón reafirma su compromiso de seguir adelante con el proyecto hospitalario de Gijón
El Ayuntamiento mantuvo a finales de diciembre una reunión con el grupo sanitario para informar sobre las nuevas garantías que ofrece a la actuación en Nuevo Gijón
67
actualidad
3 comentarios
#3
cenutrios_unidos
¿Regalan ático en Gijón?
0
K
17
#1
sotillo
No podía ser de otra forma viendo los espectaculares resultados de Madrid, ni que fueran tontos , además siendo Gijon los áticos suelen ser más baratos
0
K
11
#2
starwars_attacks
van colonizando España por etapas...hasta que lo tengan todo.
0
K
11
