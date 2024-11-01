edición general
Quirón reafirma su compromiso de seguir adelante con el proyecto hospitalario de Gijón

El Ayuntamiento mantuvo a finales de diciembre una reunión con el grupo sanitario para informar sobre las nuevas garantías que ofrece a la actuación en Nuevo Gijón

| etiquetas: quiron , sanidad privada , gijón , foro , pp , asturias
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
¿Regalan ático en Gijón?
sotillo #1 sotillo
No podía ser de otra forma viendo los espectaculares resultados de Madrid, ni que fueran tontos , además siendo Gijon los áticos suelen ser más baratos
starwars_attacks #2 starwars_attacks
van colonizando España por etapas...hasta que lo tengan todo.
