Quiero a mi perro de vuelta: el auge de la clonación de mascotas, un negocio entre “el amor eterno” y la “explotación inaceptable”

De Tom Brady a Javier Milei, cada vez más personas pagan decenas de miles de euros por clonar a sus animales. Pero, ¿qué compran realmente? El auge de este negocio, 20 años después de la clonación del perro ‘Snuppy’, divide a empresas, científicos y bioéticos. El mercado global de clonación de mascotas, sobre todo gatos y perros, alcanzó los 300 millones de dólares en 2024 (257 millones de euros al cambio actual), según la compañía de análisis Wise Guy, y se proyecta que llegue a 1.500 millones en 2035. En España, la empresa Ovoclone ofrece la

sorrillo
Es como sustituir a un familiar querido por su gemelo.
