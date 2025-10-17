¿Quiere el Gobierno la prórroga nuclear? Y ¿por qué no lo dice?

El Ejecutivo, en todo caso, está evitando hablar claro a los ciudadanos. No sería tan dramático explicar que las circunstancias del sector energético y el contexto político mundial aconsejan darse unos años más para el apagón nuclear. Tampoco es un mensaje difícil de entender, pero sí es difícil de pronunciar. Sánchez tiene que satisfacer a aliados y socios con intereses muy diferentes. Un Gobierno debe saber que el interés general no suele pasar por contentar a todos.
Si lo pagan ellas adelante, son libres de prorrogar las nucleares ad eternum si quieren y de construir nuevas centrales también.