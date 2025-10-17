edición general
2 meneos
2 clics
¿Quiere el Gobierno la prórroga nuclear? Y ¿por qué no lo dice?

¿Quiere el Gobierno la prórroga nuclear? Y ¿por qué no lo dice?

El Ejecutivo, en todo caso, está evitando hablar claro a los ciudadanos. No sería tan dramático explicar que las circunstancias del sector energético y el contexto político mundial aconsejan darse unos años más para el apagón nuclear. Tampoco es un mensaje difícil de entender, pero sí es difícil de pronunciar. Sánchez tiene que satisfacer a aliados y socios con intereses muy diferentes. Un Gobierno debe saber que el interés general no suele pasar por contentar a todos.

| etiquetas: gobierno , prórroga , nuclear , sumar , junts , erc , illa
2 0 0 K 35 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 35 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno *
Pues por lo mismo que no habla claro de las pensiones o de la vivienda. Porque son temas que te cuestan unas elecciones. Manteniéndote en una zona indeterminada mantienes la ilusion de unos y otros. ¿Es lo mejor para el país? Por supuesto que no, pero los políticos solo tienen un horizonte de cuatro años por el que preocuparse
0 K 20
Gry #2 Gry
El Gobierno le ha puesto tres líneas rojas muy razonables a las eléctricas: que sea seguro, que garanticen la estabilidad del suministro y que el dinero para mantener las nucleares no lo pongamos nosotros de nuestro bolsillo.

Si lo pagan ellas adelante, son libres de prorrogar las nucleares ad eternum si quieren y de construir nuevas centrales también.
0 K 15

menéame