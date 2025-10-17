¿Quiénes son los extranjeros que más casas compran en Baleares?

Representan el 35,3% de las operaciones de compraventa que se realizaron en el primer semestre de 2025 en las Islas. El 35,3% de las operaciones de compraventa que se realizaron en Baleares en el primer semestre de 2025 las realizaron extranjeros, según los datos publicados este jueves por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN). Los alemanes lideran este ránking, ya que adquirieron el 50 % de las casas que se comercializaron en los seis primeros meses de este ejercicio.