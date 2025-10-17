edición general
7 meneos
15 clics
¿Quiénes son los extranjeros que más casas compran en Baleares?

¿Quiénes son los extranjeros que más casas compran en Baleares?

Representan el 35,3% de las operaciones de compraventa que se realizaron en el primer semestre de 2025 en las Islas. El 35,3% de las operaciones de compraventa que se realizaron en Baleares en el primer semestre de 2025 las realizaron extranjeros, según los datos publicados este jueves por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN). Los alemanes lideran este ránking, ya que adquirieron el 50 % de las casas que se comercializaron en los seis primeros meses de este ejercicio.

| etiquetas: extranjeros , vivienda , blaeares
5 2 0 K 66 Vivienda
3 comentarios
5 2 0 K 66 Vivienda
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
El gran reemplazo era esto.
0 K 14
jdmf #3 jdmf
¿Dónde están esos patriotas que tanto despotrican de los extranjeros?...
... Ah si, cobrando paguitas de las inmobiliarias para no imponer una ley de vivienda
0 K 10
#2 lordban
35% es una barbaridad. Normal que los nativos no puedan acceder a la vivienda, están compitiendo contra los ricos de medio mundo. ¿Cansados del liberalismo o aún queréis más?
0 K 7

menéame