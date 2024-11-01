edición general
5 meneos
15 clics
Quiénes son algunas de las víctimas civiles en Irán de los ataques de EE.UU. e Israel

Quiénes son algunas de las víctimas civiles en Irán de los ataques de EE.UU. e Israel

Durante más de tres semanas la capital y otras ciudades de Irán han sido el blanco de ataques estadounidenses e israelíes, que han alcanzado miles de objetivos en todo el país. Y la cifra de muertes de civiles sigue en aumento. Parastesh Dahagain se encontraba en su farmacia, en el barrio Apadana de Teherán, cuando el edificio contiguo —sede de una empresa de tecnología informática que, según se informa, desempeñó un papel en el bloqueo de internet en Irán— fue impactado, de acuerdo al Centro de Documentación de Derechos Humanos de Irán.

| etiquetas: bombardeos , eeuu , israel , civiles , inocentes , muertos , irán
4 1 0 K 67 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 67 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
el edificio contiguo —sede de una empresa de tecnología informática que, según se informa, desempeñó un papel en el bloqueo de internet en Irán— fue impactado

Según informa, ¿quién? ¿La BBC? ¿EEUU? ¿Israel?

¿Qué hay de aquello de investigar la veracidad antes de publicar las acusaciones? ¿Cuando Rusia dice que ha lanzado un iskanderazo sobre una unidad neonazi decimos que es mentira porque Rusia es parte interesada del conflicto, pero cuando dice USrael que ha volado por los aires un hospital con todos los enfermos dentro porque e el sótano había una base ultrasecreta de Hamás lo publicamos directamente, porque nuestros hamijos y aliades jamás mienten?

Menuda basura de medio, Cristo.
4 K 61
calde #3 calde
#1 cierto. todos siempre del lado de USrael. Irán son "los radicales", "extremistas", "matan", ... nadie se acuerda de porqué empezó la guerra, cuantas veces antes de desarrollar los misiles habían sido atacados, el fundamentalismo de Israel, ...

:palm:
0 K 18
pitercio #4 pitercio
Se cargaban a los militares y era normal; se cargaron los científicos nucleares y qué risa; se cargaron a los ayatolas y ya no tocan más la pirola. Ahora asesinan informáticos, farmacéuticos, youtubers y críos. Pero ya es la dinámica genocida.
1 K 36
calde #2 calde
Nadie ha hecho todavía un contador de las víctimas civiles causadas cada día por ambos bandos?
0 K 18

menéame