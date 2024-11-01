Quiénes son algunas de las víctimas civiles en Irán de los ataques de EE.UU. e Israel

Durante más de tres semanas la capital y otras ciudades de Irán han sido el blanco de ataques estadounidenses e israelíes, que han alcanzado miles de objetivos en todo el país. Y la cifra de muertes de civiles sigue en aumento. Parastesh Dahagain se encontraba en su farmacia, en el barrio Apadana de Teherán, cuando el edificio contiguo —sede de una empresa de tecnología informática que, según se informa, desempeñó un papel en el bloqueo de internet en Irán— fue impactado, de acuerdo al Centro de Documentación de Derechos Humanos de Irán.