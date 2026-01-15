edición general
¿Quién es Ronald Lauder, el millonario del maquillaje que le dio a Trump la idea de comprar Groenlandia?

El plan de Donald Trump de anexar Groenlandia a Estados Unidos viene desde su primer mandato, y es culpa de uno de sus amigos, el empresario Ronald Lauder, quien le metió la idea en la cabeza y quiere aprovechar los recursos de la isla. Aunque desde su regreso a la Casa Blanca Donald Trump manifestó sus intenciones de controlar Groenlandia como una medida de seguridad nacional ante la amenaza de China y Rusia, los intereses comerciales de sus amigos estarían involucrados, según John Bolton, asesor de Seguridad Nacional en la Casa Blanca en 2018

javibaz #1 javibaz
Lo que viene a ser un hijo de puta que mataría a la mitad de la población para no verse rodeado de pobres.
#2 okeil
La cosa va mucho más allá, el principal activo hoy por hoy de groenlandia es el frío, es un sitio ideal para montar los servidores de sus grandes donantes tecnológicos ...
