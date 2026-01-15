¿Quién es Ronald Lauder, el millonario del maquillaje que le dio a Trump la idea de comprar Groenlandia?

El plan de Donald Trump de anexar Groenlandia a Estados Unidos viene desde su primer mandato, y es culpa de uno de sus amigos, el empresario Ronald Lauder, quien le metió la idea en la cabeza y quiere aprovechar los recursos de la isla. Aunque desde su regreso a la Casa Blanca Donald Trump manifestó sus intenciones de controlar Groenlandia como una medida de seguridad nacional ante la amenaza de China y Rusia, los intereses comerciales de sus amigos estarían involucrados, según John Bolton, asesor de Seguridad Nacional en la Casa Blanca en 2018