Quién paga el salón de baile que Trump está construyendo y por el que ha empezado a demoler parte de la Casa Blanca

Con el inicio de la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca -cuyo costo se estima en US$250 millones- a petición del presidente Donald Trump, aún persiste el misterio alrededor de la identidad de los adinerados donantes y las corporaciones que lo financian. El modelo de financiación ha suscitado preocupación entre algunos expertos legales, quienes afirman que podría equivaler a pagar por conseguir acceso a la administración.