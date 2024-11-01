edición general
2 meneos
9 clics

Quién paga el salón de baile que Trump está construyendo y por el que ha empezado a demoler parte de la Casa Blanca

Con el inicio de la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca -cuyo costo se estima en US$250 millones- a petición del presidente Donald Trump, aún persiste el misterio alrededor de la identidad de los adinerados donantes y las corporaciones que lo financian. El modelo de financiación ha suscitado preocupación entre algunos expertos legales, quienes afirman que podría equivaler a pagar por conseguir acceso a la administración.

| etiquetas: trump , salon de baile , casa blanca , ala este , preocupacion , financiacion
2 0 0 K 29 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 29 actualidad
manuelpepito #1 manuelpepito
¿México?
0 K 10
oceanon3d #3 oceanon3d *
Un emperador sin un salón de baile y un arco del triunfo no es un emperador.

Mi fuero interno me dice que una Civil War sera un desastre para todo el resto de países ... pero coño; a veces me puede el deseo. :roll:
0 K 8
#2 Hoypuedeserungrandia
Pues 200 millones de la denuncia de Trump al tesoro de EEUU y el resto de aportaciones privadas, eso es lo que pregona Zanahorio, pero lo que no dice es que el dinero que le va a sacar al tesoro de EEUU es de los contribuyentes ,ósea que al final siempre paga el mismo, el pardillo del ciudadano. Zanahorio es un sinvergüenza de manual, pero elegido por los yanquis.
0 K 7
oceanon3d #4 oceanon3d
#2 Ya no tendrán que volver a votar: lo dijo el mismo.
0 K 8

menéame