¿Quién mató a Laura? La comandante española secuestrada en Siria que nunca existió.

El pasado 22 de enero anunció a sus seguidores de la red social X que se iba al Kurdistán sirio porque había decidido enrolarse en una milicia femenina kurda para, por su cuenta y riesgo, combatir al Estado Islámico. Según sus amigos, allí fue secuestrada por grupos afines al gobierno sirio y, posteriormente, asesinada por la inteligencia turca.