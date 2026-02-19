¿Quién mató a Laura? La comandante española secuestrada en Siria que nunca existió.

El pasado 22 de enero anunció a sus seguidores de la red social X que se iba al Kurdistán sirio porque había decidido enrolarse en una milicia femenina kurda para, por su cuenta y riesgo, combatir al Estado Islámico. Según sus amigos, allí fue secuestrada por grupos afines al gobierno sirio y, posteriormente, asesinada por la inteligencia turca.
| etiquetas: laura , comandante , bulo
1. Van a culpar al Gobierno de alguna manera, da igual las piruetas que haya que hacer.
2. Van a pedir/sacar dineros por algún lado.
No falla.
"Dado que los perfiles falsos que han participado en esta campaña de desinformación se dirigían a una audiencia ultraconservadora y simulaban afinidad hacia Israel, también cabe la posibilidad de que se trate de una campaña de falsa bandera. Es decir, procurar que aquel que se percate de la campaña de desinformación acuse al actor más visible —en este caso Israel— como promotor de una operación de bulos en España."
Actualmente con las IA todo es posible, pero llama la atención el trabajo que se han tomado. Eso ya es alarmante.