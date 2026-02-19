edición general
13 meneos
116 clics
¿Quién mató a Laura? La comandante española secuestrada en Siria que nunca existió.

¿Quién mató a Laura? La comandante española secuestrada en Siria que nunca existió.

El pasado 22 de enero anunció a sus seguidores de la red social X que se iba al Kurdistán sirio porque había decidido enrolarse en una milicia femenina kurda para, por su cuenta y riesgo, combatir al Estado Islámico. Según sus amigos, allí fue secuestrada por grupos afines al gobierno sirio y, posteriormente, asesinada por la inteligencia turca.

| etiquetas: laura , comandante , bulo
11 2 0 K 116 actualidad
8 comentarios
11 2 0 K 116 actualidad
Mark_ #1 Mark_
Cuando veáis este tipo de perfiles, siempre van a pasar dos cosas:

1. Van a culpar al Gobierno de alguna manera, da igual las piruetas que haya que hacer.
2. Van a pedir/sacar dineros por algún lado.

No falla.
8 K 77
Raziel_2 #2 Raziel_2
#1 Se ve que tambien te cascan negativos a ti, a ver si asi la mentira se convierte en realidad.
0 K 11
Mark_ #3 Mark_
#2 no falla tampoco :-D
0 K 11
#5 tropezon
#1 Del articulo:
"Dado que los perfiles falsos que han participado en esta campaña de desinformación se dirigían a una audiencia ultraconservadora y simulaban afinidad hacia Israel, también cabe la posibilidad de que se trate de una campaña de falsa bandera. Es decir, procurar que aquel que se percate de la campaña de desinformación acuse al actor más visible —en este caso Israel— como promotor de una operación de bulos en España."
0 K 17
Noeschachi #6 Noeschachi
#5 Las campañas de desinformación de falsa bandera suelen ser cutres y obvias a propósito. De que sirve hilar tan fino
0 K 12
#8 tropezon
#6 No se. Díselo a los de newtral
0 K 17
Cuñado #4 Cuñado
Su padre, mientras estaba poseído por BOB.
1 K 20
Ashark #7 Ashark
Va a tener miles de "creyentes", es inevitable. Ya lo avisó, arte mediante el fotógrafo Joan Fontcuberta. Sólo que él metía en sus historias pequeñas pistas evidentes para que una persona normal no cayera en el engaño. Aún así, Iker Jiménez se tragó su historia del cosmonauta fantasma (1997) No sé pero lo de sacar a pasear el perro por el espacio... Ahí no hay farolas donde mear.
Actualmente con las IA todo es posible, pero llama la atención el trabajo que se han tomado. Eso ya es alarmante.
0 K 6

menéame