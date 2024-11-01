edición general
¿Quién mató a Kennedy? - ¿Por qué?

¿Quién mató a Kennedy? - ¿Por qué?  

El 22 de noviembre de 1963, el sonido de tres disparos en la Plaza Dealey, Dallas, marcó el fin de una era y el inicio del mayor misterio del siglo XX. Han pasado décadas, pero la pregunta sigue vigente: ¿Fue Lee Harvey Oswald un "patsy" o el único culpable? En este video analizamos a fondo las teorías, las pruebas y los motivos detrás del asesinato de John F. Kennedy. No nos quedamos solo en la superficie; exploramos los hilos invisibles que conectan este evento con el poder global.

Lord_Cromwell #1 Lord_Cromwell
Aclaración: "patsy" se puede traducir como "chivo expiatorio" o "cabeza de turco"
themarquesito #2 themarquesito
#1 Yo traduciría "patsy" como "primo" o "pringado", que da bien el tono coloquial del término y el significado general
Lord_Cromwell #3 Lord_Cromwell
#2 Aquí dicen que cuando se trata de un crimen cambia el significado: www.wordreference.com/enes/patsy
