edición general
26 meneos
151 clics
“¿Quién le ha dado permiso a esta gente?”: el relato de una superviviente de Adamuz que despierta con una ‘visita’ de la alcaldesa de Huelva (PP)

“¿Quién le ha dado permiso a esta gente?”: el relato de una superviviente de Adamuz que despierta con una ‘visita’ de la alcaldesa de Huelva (PP)

Amalia Montealegre denuncia una situación “denigrante” tras el accidente y señala la falta de intimidad mientras permanecía en estado crítico.

| etiquetas: alcaldesa , huelva , pp , adamuz
21 5 1 K 222 actualidad
4 comentarios
21 5 1 K 222 actualidad
Dakaira #2 Dakaira
“En el hospital viví una situación denigrante. Cuando estaba en la UCI y aún no había visto a mi familia, las enfermeras me despertaron y me dijeron que me iban a lavar el pelo porque venían las autoridades”


Cuando estás en la UCI no hay cosa que más preste que que te venga a ver una señora random... Por favor hay que saber un poquito de saber estar o mejor cuando no estar. Esa es una de esas situaciones.

Probe muchacha.
10 K 130
#3 omega7767
es la leche ser un político de derechas. Puedes meter la pata lo que quieras, bulos a diario, sobres y lo mejor, te van a seguir votando!!!!
3 K 38
Rojista #4 Rojista
El espectáculo televisivo que se hizo tras el accidente fue deplorable.
0 K 9
bacilo #1 bacilo
Esto es peor que la visita de la parca.
0 K 8

menéame