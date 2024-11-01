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“¿Quién le ha dado permiso a esta gente?”: el relato de una superviviente de Adamuz que despierta con una ‘visita’ de la alcaldesa de Huelva (PP)
Amalia Montealegre denuncia una situación “denigrante” tras el accidente y señala la falta de intimidad mientras permanecía en estado crítico.
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#2
Dakaira
“En el hospital viví una situación denigrante. Cuando estaba en la UCI y aún no había visto a mi familia, las enfermeras me despertaron y me dijeron que me iban a lavar el pelo porque venían las autoridades”
Cuando estás en la UCI no hay cosa que más preste que que te venga a ver una señora random... Por favor hay que saber un poquito de saber estar o mejor cuando no estar. Esa es una de esas situaciones.
Probe muchacha.
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#3
omega7767
es la leche ser un político de derechas. Puedes meter la pata lo que quieras, bulos a diario, sobres y lo mejor, te van a seguir votando!!!!
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#4
Rojista
El espectáculo televisivo que se hizo tras el accidente fue deplorable.
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#1
bacilo
Esto es peor que la visita de la parca.
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Cuando estás en la UCI no hay cosa que más preste que que te venga a ver una señora random... Por favor hay que saber un poquito de saber estar o mejor cuando no estar. Esa es una de esas situaciones.
Probe muchacha.