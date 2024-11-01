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¿Quién decide hasta dónde puede llegar la ciencia?

¿Quién decide hasta dónde puede llegar la ciencia?

"Hace unas semanas, dos preciosas niñas chinas llamadas Lulu y Nana llegaron al mundo llorando, tan sanas como cualquier otro bebé". Así comenzaba el vídeo en el que He Jiankui, profesor de la Southern University of Science and Technology de China, anunciaba en noviembre de 2018 el nacimiento, por primera vez en la historia, de bebés modificados genéticamente de forma intencionada.

| etiquetas: ciencia , investigación , bioética
5 0 0 K 56 ciencia
7 comentarios
5 0 0 K 56 ciencia
ombresaco #1 ombresaco
la ética no es un límite para la ciencia. Puede ser triste, pero es así, todo lo que se pueda hacer, alguien lo hará. Otra pregunta es qué límites impondrá la ética en la ciencia poopular, legal, o que llegue al público.
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#2 concentrado
El que subvenciona la investigación. Triste, pero muchas veces es así.
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joffer #5 joffer
#2 Quien pone el dinero.
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Moderdonia #3 Moderdonia
"Papá, no me has curado la herida; han sido mis plaquetas". La ciencia derribando figuras paternales. No se puede llegar más lejos.
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anv #4 anv
¿Quién decide hasta dónde puede llegar la ciencia?

Fácil: lo decide la empresa para la que trabaja el científico. Y lo decide en función de la rentabilidad que pueda sacar de la patente.
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Nómada_sedentario #6 Nómada_sedentario
Es curioso lo que ocurre con los avances científicos o técnicos. Una misma persona puede llevarse las manos a la cabeza con la posibilidad que permite una investigación o descubrimiento, y mostrarse resignado con otros igual de peligrosos (la famosa frase de "no se pueden poner puertas al campo").
Todos los avances podrían tener consecuencias fatales, los que ya se han conseguido -v.g. bombas nucleares, virus a la carta, IA, etc- y los que están por venir. Y hasta que no haya una catástrofe, creo que no se detendrán dichos avances, porque es consustancial al ser humano. Ir más allá...hasta que lo rompes :-D
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#7 mcfgdbbn3 *
Me pregunto cuántos de las personas que dicen que no hay que tocar los genes aceptarían haber tenido los genes de algunos alumnos de ESO y primaria hiperactivos (es genético), a ver si hubieran llegado a esos comités éticos con esos genes o si tendrían los mismos títulos y todo eso, y voy a un caso extremo, pero también están las personas que no son hiperactivas pero las cuesta muchísimo estudiar y concentrarse, y que podría haber un componente genético detrás. Me parece un poco hipócrita, y no…   » ver todo el comentario
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