¿Quién es CXMT y por qué sería el rescate a la burbuja del alza de precio de la DRAM?

Si todavía no lo sabes, en el mundo informático se está viviendo una crisis en lo que respecta a la memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM, o simplemente RAM). Y es que en el último tiempo su precio se ha duplicado, triplicado y en algunos casos quintuplicado, como está pasando en el continente europeo. A esto también se suma la escasez que se aproxima en el mediano y largo plazo, según indican algunas empresas. Y el principal culpable de todo esto es lisa y llanamente la inteligencia artificial (IA).
En este sentido, CXMT se especializa en el diseño, fabricación, venta y la investigación (I+D) de la DRAM. Con una sólida capacidad de I+D, la firma ya ha lanzado varios productos de DRAM de tipo DDR4 y LPDDR4. Por lo que en este aspecto seguirá satisfaciendo la creciente demanda del mercado de DRAM con productos y servicios de confianza.
Actualmente, la compañía de origen chino construyó su primera fábrica (Fab A1) ubicada en la ciudad de Hefei, la cual concluyó su construcción en
Por suerte, es un sector con relativamente pocas barreras de acceso y fácil adaptabilidad, por lo que simplemente subirá la cantidad ofertada (aumentando la producción y el número de productores), y volverá a bajar el precio en el medio plazo.
De hecho, ya estamos viendo el aumento de la producción y nuevas fábricas según la noticia. Mientras tengan márgen de beneficio seguirán produciendo más y más.
