¿Quién es CXMT y por qué sería el rescate a la burbuja del alza de precio de la DRAM?

Si todavía no lo sabes, en el mundo informático se está viviendo una crisis en lo que respecta a la memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM, o simplemente RAM). Y es que en el último tiempo su precio se ha duplicado, triplicado y en algunos casos quintuplicado, como está pasando en el continente europeo. A esto también se suma la escasez que se aproxima en el mediano y largo plazo, según indican algunas empresas. Y el principal culpable de todo esto es lisa y llanamente la inteligencia artificial (IA).