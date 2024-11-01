edición general
3 meneos
41 clics
¿Quién es CXMT y por qué sería el rescate a la burbuja del alza de precio de la DRAM?

¿Quién es CXMT y por qué sería el rescate a la burbuja del alza de precio de la DRAM?

Si todavía no lo sabes, en el mundo informático se está viviendo una crisis en lo que respecta a la memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM, o simplemente RAM). Y es que en el último tiempo su precio se ha duplicado, triplicado y en algunos casos quintuplicado, como está pasando en el continente europeo. A esto también se suma la escasez que se aproxima en el mediano y largo plazo, según indican algunas empresas. Y el principal culpable de todo esto es lisa y llanamente la inteligencia artificial (IA).

| etiquetas: ram , cxmt , burbuja , producción
3 0 0 K 39 actualidad
3 comentarios
3 0 0 K 39 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *

En este sentido, CXMT se especializa en el diseño, fabricación, venta y la investigación (I+D) de la DRAM. Con una sólida capacidad de I+D, la firma ya ha lanzado varios productos de DRAM de tipo DDR4 y LPDDR4. Por lo que en este aspecto seguirá satisfaciendo la creciente demanda del mercado de DRAM con productos y servicios de confianza.

Actualmente, la compañía de origen chino construyó su primera fábrica (Fab A1) ubicada en la ciudad de Hefei, la cual concluyó su construcción en

…   » ver todo el comentario
0 K 19
Ainhoa_96 #2 Ainhoa_96
Ha habido un aumento rápido y desmesurado de la cantidad demandada y por eso se han disparado los precios.

Por suerte, es un sector con relativamente pocas barreras de acceso y fácil adaptabilidad, por lo que simplemente subirá la cantidad ofertada (aumentando la producción y el número de productores), y volverá a bajar el precio en el medio plazo.

De hecho, ya estamos viendo el aumento de la producción y nuevas fábricas según la noticia. Mientras tengan márgen de beneficio seguirán produciendo más y más.
1 K 19
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Especulito especulito...
¿ Quién va a pagar las inversiones ruinosas en agentitos?
Pues como siempre el consumidorcito
0 K 11

menéame