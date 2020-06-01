edición general
¿Quién conservó la literatura griega antigua? Parte 2 [ENG]

Un tiempo atrás escribí sobre el mito de que los textos griegos sobrevivieron sólo gracias a su conservación en el mundo islámico medieval, pero no expliqué la historia real de la transmisión. Lo primero es insistir en que eso es un mito, los grandes eruditos árabes y persas no eran transmisores sino innovadores. La principal tradición textual es la bizantina, que ha permitido que los textos griegos se conserven en griego. Aquí la parte 1 www.meneame.net/story/quien-conservo-literatura-griega-antigua-eng

themarquesito #1 themarquesito
En el artículo salen mencionados Steve Bannon y Boris Johnson, cosa que no sorprenderá a @PasaPollo

The modern history of Greco-Roman texts is brutally colonialist, to an almost comical extreme. ‘Classics’ as a field is practically the archetype of a field that is white, male, and parochial. ‘The glory that was Greece, and the grandeur that was Rome’ (Edgar Allan Poe) is still a cornerstone of how these cultures are perceived: it’s no coincidence that people like Steve Bannon and Boris Johnson are enthused about Greek antiquity, and that white nationalists are obsessed with ancient Sparta.
#2 j-light *
Sabrosísima lectura para un lunes por la mañana.

Mi moraleja del asunto es que lo se cree sobre una cosa y lo que realmente es, suelen ser dos cosas distintas y, generalmente, lo que realmente es suele ser bastante más matizado, complejo.
#3 txepel
El Renacimiento fue en la península italiana, no en la ibérica. No es exagerado decir que debemos el redescubrimiento de la cultura clásica y el surgir del humanismo renacentista a los sabios bizantinos que se piraron de Constantinopla con sus textos entre el saqueo cruzado de la ciudad y la toma de los otomanos.
