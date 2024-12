¿Quién conservó la literatura griega antigua? [ENG]

En particular ¿cómo de importante fue el papel de los eruditos musulmanes? La respuesta es que fue importante, pero hay formas de decirlo. Se podría decir que el mundo moderno no tendría tanto interés en la antigua Grecia de no ser por los eruditos musulmanes medievales. También hay una manera errónea: existe la percepción popular de que los textos griegos sólo existen por su conservación en el mundo arábigo. Si uno mira la transmisión de los textos griegos más comunes hoy, casi el 100% vienen por transmisión directa en griego.