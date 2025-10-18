edición general
“Quien conoce los mecanismos de la propaganda puede resistirla”

La historiadora Anne Morelli (Bruselas, 1948), profesora honoraria de la Universidad Libre de Bruselas, es una de las grandes especialistas europeas en el estudio de la propaganda de guerra y los mecanismos de manipulación mediática. Su ensayo Principios elementales de la propaganda de guerra, publicado hace más de veinte años y reeditado ahora en español, se ha convertido en un clásico que resume, en diez reglas simples, la lógica con la que todos los bandos justifican la violencia.

