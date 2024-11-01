edición general
6 meneos
92 clics

Quién es Austin Tucker Martin, el joven que ha intentado atentar en la la residencia de Trump?

Quién es Austin Tucker Martin, el joven que ha intentado atentar en la la residencia de Trump. (ENG)

| etiquetas: trump , residencia , florida
5 1 0 K 83 actualidad
6 comentarios
5 1 0 K 83 actualidad
EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica
¡Quién es Austin Tucker Martín, el joven que ha intentado atentar en la la residencia de Trump!
1 K 20
#2 Mustela
#1 ¿Quién es Austin Tucker Martín, el joven que ha intentado atentar en la la residencia de Trump

#0 (ING)
1 K 20
Laocornn #3 Laocornn
#2 no me dejaba añadir más {0x1f605}
0 K 9
#6 Mustela
#3 Pero al menos indica que es en inglés :-P (@admin, ya ha pasado la media hora)
0 K 11
Robus #4 Robus
#2 También podría ser:

¿Quién es Austin Tucker Martín? El joven que ha intentado atentar en la la residencia de Trump.

Así tenemos todo el artículo en una sola frase... :shit:
0 K 12
#5 Abajo
#2 El joven que ha intentado atentar en la la residencia de Trump es Austin Tucker Martín?
0 K 14

menéame